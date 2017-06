Čeští vědci budou s Japonci spolupracovat na výzkumu nádorů, spolupráci podpořil Sobotka | E15.cz

Firma Shimadzu se zabývá výrobou analytických a měřicích přístrojů a vyrábí také lékařské a laboratorní přístroje. V současné době má 11 tisíc zaměstnanců a pobočky v mnoha zemích světa. Její zaměstnanec Koiči Tanaka získal v roce 2002 společně s dvěma kolegy Nobelovu cenu za chemii.

"Díky evropským dotacím máme k dispozici špičkový přístroj firmy Shimadzu pro hmotnostní spektrometrii. Plánujeme s ní spolupracovat na vývoji nových metod analýzy myelomů (nádorových onemocnění, která postihují buňky kostní dřeně), mozkových nádorů nebo degenerativních změn v mozku při demenci nebo Alzheimerově chorobě," uvedl ředitel FNUSA-ICRC Gorazd Stokin.

"Myslím si, že je to dobrý příklad toho, jak rozvíjet spolupráci v oblasti vědy a výzkumu a jakým způsobem také zajišťovat aktivity pro nová výzkumná centra, která byla postavena i za evropské prostředky. Je to významná infrastruktura, která by nám do budoucna měla pomoci, abychom do České republiky přilákali výrobu s vyšší mírou přidané hodnoty a globálně založené výzkumné projekty," zhodnotil dnešní podpis dohody s firmou Shimadzu premiér Sobotka.

FNUSA-ICRC je nové výzkumné centrum financované převážně z prostředků EU, jež se zaměřuje na výzkum onemocnění srdce a mozku. Cílem výzkumu centra je nalézat nové technologie, léčebné postupy a metody a léčiva pro prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu v kardiovaskulární medicíně a neurologii.

"(Hmotnostní spektrometr) umí analyzovat růst tkáně do velké hloubky jako málokterý přístroj na světě. Jestli si pamatujete, v roce 1959 dostal profesor Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu za chemii za zlepšení polarografické analýzy. Tento přístroj je trochu podobný a v roce 2002 dostal pracovník této firmy (Shimadzu) Nobelovu cenu za zlepšení metody hmotnostní spektroskopie," vysvětlil při návštěvě firmy Rene Samek z centra FNUSA-ICRC.