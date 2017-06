První hyperloop má spojit Amsterdam a Paříž již v roce 2021 | E15.cz

Nizozemský tým z Delft University of Technology, který letos zvítězil v soutěžHyperloop Pod Competition pořádané společností Space-X, má velké plány. Do roku 2021 by chtěl vybudovat Hyperloop spojující Amsterdam a Paříž. Na dotyčném projektu by se měl podílet také startup Hardt Global Mobility, Nizozemské železnice (NS) a stavební firma BAM.