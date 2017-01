Mobilní bankovnictví pomáhá v Keni odstraňovat chudobu, tvrdí studie

Zaplatit mobilním telefonem je v Nairobi jednodušší než v New Yorku, napsal kdysi týdeník The Economist. Keňa za to vděčí platebnímu systému M-Pesa, který před 10 lety spustil největší mobilní operátor Safaricom. Milionům obyvatel tak poskytl do té doby jen těžko přístupné bankovní služby. Na odeslání či přijetí peněz nyní stačí tlačítkový telefon a SMS zpráva.





Studie renomovaného časopisu Science zkoumala, zda mobilní bankovnictví mohlo Keňanům zlepšit životní standard. "Zajímalo nás, jestli mobilní služba v dlouhodobém horizontu něco změnila. Výsledky nás ohromily," prohlašuje autorka studie vědkyně Tavneet Suriová.

Celkem 194 tisícům nejchudších keňských domácností se v letech 2008 až 2014 prokazatelně zvýšil životní standard právě díky mobilnímu bankovnictví, odhalila studie. Domácnosti, které svěřily své peníze službě Safaricomu, se jednoduše naučily lépe pracovat s penězi a ušetřily až o čtvrtinu více než ty, které službu nevyužívaly.

"Je to psychologický efekt. Účet u M-Pesa mi svým způsobem zabránil ke snadnému přístupu k penězům," řekl NPR.org jeden z uživatelů Geoffrey Ombati. "M-Pesa chrání moje peníze před mým utrácením, přede mnou samým," dodává Ombati.

Pozitivní roli sehrála služba například u žen, pokračuje studie. Větší úspory vedly k jejich osamostatnění a v řadě případů nastartovaly vlastní drobné podnikání.

Systém M-Pesa nyní využívá téměř 18 milionů Keňanů. Jak tvrdí studie, v každé domácnosti v zemi je minimálně jeden člověk, který má účet M-Pesa. Přes platební bránu služby proudí zhruba čtvrtina HDP země.

Obdobu mobilního bankovnictví z Keni nyní zkoušejí také v Tanzanii, Ugandě, Rwandě, ale také v Afghánistánu nebo Bangladéši. Kritici však namítají, že mobilní peněženka nemůže být řešením kdekoliv. Keňa na africké poměry mimořádně dbá na bezpečnost bezhotovostních plateb. Navíc Safaricom se svou službou uspěl mimo jiné proto, že v podstatě nemá v zemi konkurenci. Například v Indii nebo Jižní Africe se podobná služba nesetkala s úspěchem, upozorňuje upozorňuje The Washington Post.