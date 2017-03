Bezpilotní auto Uberu havarovalo, společnost pozastavila program vývoje

K nehodě došlo v pátek v Arizoně ve chvíli, kdy jel vůz v automatickém režimu. Na předních sedadlech auta seděli dva zaměstnanci Uberu, kteří z nehody vyvázli bez zranění i přesto, že testovací automobil značky Volvo skončil po srážce s druhým vozem na boku.

Za nehodu však podle prvotních informací vozidlo Uberu nemohlo. Nedal mu totiž přednost řidič automobilu přijíždějícího z vedlejší silnice. I přesto se Uber rozhodl, že program vývoje autonomních vozidel pozastaví. A to ve všech třech vývojových střediscích, která se kromě Arizony nachází také v Pittsburghu a San Franciscu. Zatím není jasné, kdy dojde k obnovení testování, společnost odmítla situaci komentovat

V minulosti došlo již k několika nehodám samořídících vozidel, známá je především loňská nehoda elektromobilu Tesla, během níž zemřel řidič vozidla, který se však nevěnoval řízení. Srážka se však nevyhnula ani Googlu. Nedávno však vyšlo také najevo, že systém Uberu zatím není připravený k praktickému použití. Lidská posádka totiž do systému musí behěm testovacích jízd zasahovat v průměru každý kilometr a půl, aby nedošlo k nehodě.

Rostoucí konkurence

Uber však není jedinou společností, která operuje s podobným podnikatelským modelem. V pátek oznámila aplikace Grab, že hodlá od investorů získat 1,5 miliardy dolarů. To by mělo Grabu zajistit, aby upevnil svou pozici v Jihovýchodní Asii. Hodlá expandovat například do Myanmaru.

Jednu miliardu dolarů již přislíbila Grabu finanční společnost SoftBank, kromě svých fondů do firmy vloží peníze daké blízkovýchodní fondy. Největším trhem Grabu je v současnosti Indonésie, kde mu vzrostly meziroční tržby o 600 procent.