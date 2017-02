Zakladatel SkyPickeru Oliver Dlouhý vydělal přes deset miliard, má i slavné sourozence

Když se tatínek Vladimíra a Michala s jejich matkou rozvedl a založil novou rodinu, zůstali v kontaktu. „Dokonce když se jejich otci narodil v roce 1988 třetí syn Oliver, Vladimír narození o třicet let mladšího bratra oslavoval v Divadle Na zábradlí,“ řekla rodinná známá.



Všichni tři bratři podle ní drželi při sobě, navzájem se podporovali a sledovali svoje osudy. Nejmladší ze sourozenců Dlouhých, o kterém jeho bratři ale nikdy moc nemluvili, se nevydal na hereckou dráhu. Živil se prodejem borůvek u hranic s Rakouskem a dovážel elektronické cigarety nebo vyráběl jukeboxy.

Kariéru ve velkém světě byznysu si nastartoval tím, když sháněl levné letenky do Portugalska. „Trvalo mi to několik dní, než jsem našel nejlevnější spojení,“ prozradil v Show Jana Krause. „Pak jsem přišel s unikátním nápadem udělat aplikaci, která by takové vyhledávání zrychlila,“ dodal Oliver.



Založil úspěšný vyhledávač letenek (Skyapicker, dnes Kiwi), který pracuje na principu algoritmu, jenž vyhledává lety všech dopravců, i těch, kteří mezi sebou jinak nespolupracují. „Výsledkem je řada levných letů, které na sebe navazují. V některých případech je letenka dokonce levnější až o 50 či 90 procent,“ upřesňuje.