Největší české řetězce se přesouvají na internet

Klasickým e-shopům pomalu roste významná konkurence. Do prostředí internetového prodeje se totiž přesouvá stále více klasických obchodních řetězců. Podle výzkumu konzultační společnosti Acomware a Vysoké školy ekonomické má nyní vlastní internetový obchod 73 procent největších prodejců.

Ze zkoumaného vzorku 125 největších hráčů na českém trhu se jedná o 91 firem. Ještě v loňském roce jich však bylo pouze 84. V sedmi odvětvích maloobchodu dokonce platí, že mají vlastní e-shop všechny největší společnosti v oboru. Jde o obchody prodávající hračky, knihy, koberce, potřeby pro domácí zvířata, vybavení do koupelen, sportovní vybavení a krásu a zdraví. „Zatímco loni bylo takových segmentů pět, letos je jich již sedm,“ uvádí Ondřej Klega, vedoucí marketingu v Acomware.

Přesun obchodníků do internetového prostředí také znamená zlepšení uživatelského prostředí pro ty, kteří na e-shopu nakupují pomocí mobilních telefonů. Zatímco vlastní aplikaci má jen čtvrtina společností, výzkum ukazuje, že mobilní verzi svých stránek provozuje až 70 procent obchodníků. Toto číslo oproti dřívějším rokům rostlo, na rozdíl od aplikací, jejichž množství meziročně stagnovalo.

Průzkum se rovněž zabýval tím, jak často zákazníci jednotlivé značky na internetu vyhledávají. V tomto aspektu se na první pozici dostal potravinový řetězec Lidl, který však v současnosti ani vlastní e-shop nemá. Plánuje ho ale spustit v letošním roce. Na druhé pozici nejvyhledávanější společnosti na českém internetu se nachází švédský nábytkářský koncern IKEA, následovaný Kauflandem, Penny a Datartem.

Výsledky v internetovém vyhledávání se pak obchodníci snaží zlepšit pomocí PPC kampaní (pay per click – platba za kliknutí - pozn. red.), kterých využívá polovina dotazovaných společností. V drtivé většině se jedná o kombinaci systému od Googlu a Seznamu.

S přesunem obchodních řetězců na internet souvisí rovněž aktivity firem na sociálních sítích. V této kategorii je zdaleka nejsilnější Facebook, kde působí 76 procent společností. Na druhé pozici se s 39 procenty umístila aplikace na sdílení obrázků Instagram.

Nejslabší je v tomto ohledu Twitter, jehož služeb nevyužívá ani pětina obchodníků. „Sociální sítě jsou vynikajícím místem pro řešení zákaznické podpory, ale také pro podporu marketingu. Firmy, které je zatím nevyužívají, by to měly do budoucna napravit,“ dodává Klega.