In memoriam: 13 tech-věcí, o které jsme přišli v roce 2016

Pro co byl právě končící rok opravdu konečnou? Takto třináctku ne/šťastných sepsal server CNN.

1/Samsung Galaxy Note 7

Kde jenom začít? Společnost Samsung čelila v roce 2016 mnoha výzvám, ale nic ji neublížilo tolik, jako noční můra zvaná Galaxy Note 7. V říjnu Samsung zastavil výrobu tohoto chytrého telefonu kvůli stížnostem a případům, kdy se mobil vznítil.

Tento krok následoval po špatně zvládnuté akci, kdy měly zhruba 2,5 milionu nových majitelů Note 7 vrátit nakoupené telefony krátce poté, co byly uvedeny na trh.

Teď dokonce není ani možné vzít si tento typ na palubu letadla bez toho, aby měl jeho majitel “problémy”.

Analytici odhadují, že debakl související s Note 7 bude pro společnost Samsung znamenat díru v prodejích ve výši 9,5 miliardy dolarů a zhruba pěti miliard dolarů v zisku. Aby toho nebylo málo musel tento rok Samsung stáhnou z prodeje tři miliony svých praček kvůli riziku výbuchu.

2/ Videorekordér

Poslední výrobce videorekordérů, japonská společnost Funai Electric, v červenci ukončila produkci kazetových videorekordérů. Přitom když byla na vrcholu prodávala firma ročně 15 milionů videí. Tato čísla ale začala padat ihned poté, co se na scéně objevily “dévédéčka”, Blu-ray disky a samozřejmě tehdy, kdy většinu populace zasáhla vlna streamování.



V posledním roce svého byznysu dokázala Funai prodat ještě 750 tisíc videorekordérů. Když si člověk uvědomí, že první videa byla představena už v šedesátých letech, je nutné uznat, že padesát let výroby je téměř neuvěřitelný život pro jeden přístroj.

3/ Hoverboard neboli kolonožka

Dvě kola na jedné ose, elektromotory, baterie a nějaká elektronika. Vypadá to jako Segway, ale hoverboardu chybí tyč s držadlem. Byl to hit léta roku 2015, ale rok 2016 vozítku příliš nepřál. Po zprávách o samovznícení a výbuších přístrojů byly hoverboardy prohlášeny příslušnými americkými úřady za nebezpečné.

Obchodníci je začali houfně stahovat z obchodů, přepravní společnosti zakázaly vstup, tedy spíš vjezd, s nimi do vlaků či autobusů a nakonec bylo více než 500 tisíc vozítek staženo z prodeje. Za vše zřejmě mohly baterie postavené na stejném principu jako baterie do nešťastného mobilu od Samsungu Galaxy Note 7.

4/ Pebble

Byl to pionýr takzvaných wearables - chytrých zařízení, která se dají nosit přímo na těle, a to ještě dávno předtím, než se na trhu objevily Apple Watch a Samsung Gear. Společnost Pebble prodávala unikátní chytré hodinky, ale s nástupem nových hráčů, mimo jiné třeba Fitbitu, se ocitla ve finančních potížích.

I proto Pebble prodala svou softwarovou divizi právě společnosti Fitbit. Uživatelé hodinek Pebble se mohli zbláznit - bez softwarových aktualizací byly jejich přístroje zastaralé a v podstatě bezcenné. Obchod za 40 milionů dolarů nezahrnoval hardware Pebblu, ale znamenal, že společnost už se nemohla věnovat výrobě wearables.



5/ Aplikace Microsoftu “Sunrise”



Technologický gigant oficiálně koupil Sunrise, jeden z nejlepších kalendářů pro iOs, Android i Mac, už v roce 2015. Zaplatil za něj údajně víc než 100 milionů dolarů. Ale o méně než o rok později se na aplikaci vykašlal a její prvky zakomponoval do Outlooku.

Integrace znamenala sjednocení map nebo například zjednodušila sjednávání schůzek či hovorů po skypu přímo v rámci Outlooku.





6/ Aplikace Paper od Facebooku

O zpravodajské aplikaci Facebooku se psalo v superlativech. Unikátní, krásně designovaná byla na trh uvedena v lednu roku 2014, velmi rychle ale začala v žebříčcích prodejnosti upadat. Paper shromažďovala články, které uživatelé sdíleli na svých profilech a k tomu je třídila do nejrůznějších sekcí. Uživatele měla přimět k tomu, aby s obsahem trávili víc času, vedle příspěvků přátel nabízela i editované zpravodajství.

Uživatelů ale postupně stále ubývalo a Facebook začal aplikaci používat spíše jako testovací pole nových programů a jejich nasazování. Sociální síť nakonec ukončila službu na konci července roku 2016.

7/ Monitor Thunderbolt od Apple

V létě ukončila společnost Apple výrobu svého monitoru nazvaného Thuderbolt, což byl jediný zbývající samostatný monitor. Byl velmi oblíbený mezi grafiky, on-line hráči a vlastně všemi, kteří potřebovali připojit Maca k většímu monitoru. Na druhé straně ale jelikož přístroj neprošel žádnými aktualizacemi a úpravami od roku 2011, nebyla zpráva o ukončení výroby zas až takový šok.

Ve spolupráci s LG nicméně Apple začal s výrobou alternativních, kvalitnějších, i když dražších monitorů.

V březnu zapečetil Google své on-line album Picasa a s ním spojený program pro správu a editaci fotografií. V květnu pak vše definitivně vypnul. Firma totiž začala více rozvíjet službu Fotky Google, takže provoz dvou podobných programů nedával smysl, kromě toho Fotky Google byl mnohem kvalitnější produkt.

Picasa si za léta fungování vybudovala loajální uživatele a fanoušky, kteří rozhodně nebyli nadšeni ze zrušení své oblíbené služby. Každopádně všechny fotky, které lidé během předchozích let do Picasy přidali, byly k dispozici hned i v rámci služby Fotky. Oba produkty měly totiž přístup ke stejné databázi obrázků, nebylo tedy ani nutné řešit export a import.





9/ Jack pro slucházka na iPhone

Společnost Apple skoncovala s konektorem v září, aby podpořila prodeje bezdrátových sluchátek. Tento krok, který znechutil spoustu loajálních uživatelů iPhonu, donutil nové majitele modelu iPhone 7 investovat do bezdrátových sluchátek.

Apple se také snažila přesvědčit své zákazníky, aby si koupili bezdrátový set sluchátek AirPods za zhruba 160 dolarů. Zřejmě bude poměrně dlouho trvat, než si koncept bezdrátových sluchátek najde masovou oblibu, ale Apple to považuje za svůj velký přínos k podpoře a rozvoji audio trhu. Za pár let už budou všichni jen vzpomínat na to, jak divné bylo, když všem z uší visely drátky.





10/ Motorola

Vrahem jména Motorola se na začátku roku stala společnost Lenovo. Mateřská společnost nyní spojuje obě značky dohromady pod nickem “Moto by Lenovo”.

Motorola, firma stojící za první vysílačkou a běžným mobilním telefonem, prožívala poslední léta jako na horské dráze. Byla koupena a zase prodána dvakrát od roku 2012.

Prvním kupcem byl Google, který za Motorolu zaplatil 12,5 miliardy dolarů a pro vyhledavač to byl jeden z prvních kroků do hardwarového byznysu. Jenže prodeje chytrého telefonu Moto X byly nevýrazné, a tak Google prodal firmu za 2,9 miliardy dolarů Lenovu. Teď jsou pod značkou Moto na trhu k mání smartphony, wearables a bluetoothová sluchátka.





Na projektu modulárního smartphonu Ara začal Google, přesněji řečeno Motorola pod vlastnictvím vyhledavače, pracovat už před 2,5 lety. Pak o něm dlouho nebylo slyšet a nyní je jasné, že ač měl být první modulární mobil vývojářům dodán do konce roku 2016 a do běžného prodeje se měl dostat v roce 2017, nakonec volně na trhu k mání nebude. Koncept Ara měl lidem umožnit “nadesignovat” si své vlastní telefony, smartphone měl mít vyměnitelné komponenty podobné například kostkám Lego. Vše se testovalo v Porto Ricu, zkrachovalo to ale na financích.

12/ BlackBerry

Kanadská společnost BlackBerry v září oficiálně oznámila, že po 14 letech končí s výrobou chytrých telefonů, které byly známé a oblíbené hlavně kvůli “reálné” klávesnici. Ta zajišťovala rychlé zadávání textů, plusem byla i poměrně dlouhá výdrž baterie.

Firma se rozhodla plně soustředit jen na svou softwarovou divizi; ta vyrábějící smartphony totiž vykazovala neustále ztráty. Zájem o pracovní smartphony s menším displejem začal upadat v souvislosti se stoupající oblibou Applu, ale i velmi širokou nabídkou mobilů s Androidem.

K používání BlackBerry se přihlásilo mnoho známých lidí od dosluhujícího prezidenta USA Baracka Obamy až po Kim Kardashian, pro svůj vysoký stupeň zabezpečení dat si tyto telefony našly své fanoušky i mezi americkými zákonodárci.

13/ Aplikace Vine od Twitteru

Službu sloužící pro nahrávání a sdílení krátkých videí, jež se přehrávají ve smyčce, ukončila společnost Twitter v říjnu. Koupila ji přitom za 30 milionů dolarů v roce 2012 a o rok později spustila, jenže smrt aplikaci přinesl příchod Snapchatu a videí na Instagram.

Podle mnohých ale za koncem služby Vine stojí problémy samotného Twitteru. Ten se nyní snaží o rebranding aplikace pod název Vine Camera, která umožní uživatelům fotit a nahrávat krátké klipy, které je možné hned sdílet na Twitteru. Doplňky jako zabudovaný chat, komentáře či “lajky” ale v nové verzi nebudou zahrnuty.