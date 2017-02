Hodnota Snapchatu po vstupu na burzu může být nižší, než se očekávalo

Americká společnost Snap, pod kterou patří oblíbená komunikační aplikace Snapchat, snížila ohodnocení své IPO (initial public offering, první veřejná nabídka akcií). Její dlouho očekávaný příchod na burzu byl v minulosti ohodnocený na 20 až 25 miliard dolarů, očekávání společnosti jsou však nižší. Cílová částka se pohybuje od 19,5 do 22,3 miliardy dolarů. I přesto se jedná o jednu z největších IPO za poslední roky.

Podle agentury Reuters se výše ohodnocení pohybuje na základě zpětné vazby investorů, společnost si chce být totiž jistá, že bude o akcie společnosti dostatečný zájem. Na částce se však mohlo promítnout také uzavření smluv s Googlem a Amazonem. Obě společnosti totiž Snapchatu poskytují své cloudové služby, jejichž cena jde až do miliard dolarů.

Podle Jana Dawsona z analytické společnosti Jackdaw je na IPO vidět, že je Snap stále ambiciózní společností. A to například díky svým brýlím Spectacles, které uživatelům umožňují nahrávat a posílat videa z pohledu první osoby.

O Spectacles je totiž mezi uživateli enormní zájem a klasickými prodejními kanály jsou v podstatě nedosažitelné. Na druhou stranu je podle Dawsona Snapchat stále střízlivý, co se týká počtu jeho uživatelů. Po raketovém začátku totiž noví přibývají jen pomalu.

Zároveň Snapchat jedná v souladu se svými dřívějšími prohlášeními, kdy sami zástupci společnosti oznámili, že aplikace nebude nikdy zisková.

Odborníci dávají příchod Snapchatu na burzu do srovnání s jinými internetovými giganty - Facebookem a Twitterem. Zatímco Facebook Marka Zuckerberga je schopný vydělávat nejen přes reklamu, ale také investice do technologií, Twitter se dlouhodobě pohybuje ve ztrátě. Velkou otázkou, a to především pro investory, tak zůstává, zda Snapchat bude následovat chování Facebooku nebo Twitteru.

Samo ohodnocení Snapchatu poukazuje na zvláštnosti tohoto byznysového odvětví. Podle IPO bude hodnota chatovací aplikace dvakrát větší, než sociální sítě Twitter, a to i přesto, že měl Twitter v loňském roce šestkrát větší příjmy.

Problémem je také následující růst uživatelské základny. „Je těžké říct, jakbude Snapchat schopný růst, když jeho uživatelskou základnu tvoří především mladí lidé,“ uvedl pro CNN analytik Michael Pachter. Podle něj Snapchat jednoduše není určený pro jiné cílové skupiny, než jsou teenageři.

V současnosti Snapchat od vstupu na burzu očekává zisk až 3,2 miliardy dolarů. K nabídce půjde 200 milionů akcií za cenu kolem šestnácti dolarů za kus. Utržené peníze chce společnost použít také k akvizici ostatních společností.