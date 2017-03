Do Sněmovny zamíří novela, která má snížit ceny mobilních dat. Nic nezmění, tvrdí operátoři

Novela telekomunikačního zákona, která by měla podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) vytvořit tlak na pokles cen mobilních dat, míří do Sněmovny. Na dnešním jednání ji podpořila vláda. Předpis by měl víc chránit spotřebitele, zvýšit pravomoci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a také zajistit přechod na digitální televizní vysílání DVB-T2. Operátoři tvrdí, že novela ceny jejich zákazníkům nesníží.