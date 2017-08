Čínské Lenovo je ve ztrátě. Přišlo i o post největšího prodejce počítačů na světě | E15.cz

Čínský výrobce osobních počítačů Lenovo se v prvním fiskálním čtvrtletí nečekaně propadl do ztráty, která činila 72 milionů dolarů (1,6 miliardy korun). Příčinou jsou podle dnešního sdělení firmy vyšší náklady a tlak na marže v souvislosti se slabším růstem v odvětví. Jde o první čtvrtletní ztrátu od září 2015. Podnik také přišel o titul největšího prodejce počítačů na světě, teď je první americká společnost HP.

Výsledek analytiky zaskočil. V anketě agentury Reuters experti v průměru odhadovali zisk 5,29 milionů dolarů. Akcie firmy proto v reakci oslabily až o pět procent a dostaly se na roční minimum. Ve stejném období loni měl podnik ještě zisk 173 milionů dolarů.

Celkové tržby ve čtvrtletí dosáhly deseti miliard dolarů (222 miliard korun) a meziročně byly téměř beze změn. První fiskální čtvrtletí skončilo v červnu.

Odbyt počítačů Lenovo klesl o šest procent, celosvětový trh ale klesl jen o tři procenta. Tržby z prodeje osobních počítačů stagnovaly na sedmi miliardách dolarů.

Ztráty v divizi mobilních komunikací se snížily a tržby vzrostly o dvě procenta na 1,75 miliardy dolarů. Jde o jedinou divizi, která zaznamenala růst tržeb. Na celkových tržbách podniku se ale tato divize podílí jen 17 procenty.

Podnik také sdělil, že se potýká s nedostatkem dílů a s růstem jejich ceny. Především paměťové čipy budou podle vedení firmy zdražovat alespoň do konce tohoto roku. Firma proto nevylučuje zdražení svých výrobků, aby udržela ziskové marže. Navzdory současnému propadu ale podnik očekává, že do dvou let bude opět v zisku.