Amazon otevře tisíce pracovních míst, postupně mění princip svého podnikání

Americký e-shop Amazon podnikatele Jeffa Bezose hodlá značně rozšířit své působení. Největší internetový obchodník oznámil, že chce ve Spojených státek zaměstnat dalších až 100 tisíc lidí, celkem by tak v USA firma zaměstnávala 280 tisíc osob. Naplnit volné pracovní pozice chce firma do roku a půl.

Větší množství pracovních pozic americké společnosti souvisí s postupnou proměnou modelu podnikání Amazonu. Původně klasický e-shop totiž stále více směřuje k fyzickým pobočkám. Ať už skladištím, distribučním centrům nebo obchodům. Cílem je především rychlejší a levnější vyřizování objednávek. To by pro zákazníky Amazonu Prime (prémiová služba internetového obchodu) mělo znamenat doručení zásilky maximálně do doby dvou dnů.

Celkem má v letošním a příštím roce v oblasti vyrůst až 16 distribučních center, a to po celých Spojených státech, včetně oblasti texaského Houstonu. Ta totiž byla doposud od sítě skladů Amazonu „odříznutá,“ situace by se tak měla změnit.

Jak však pro Reuters uvedl analytik Colin Sebastian z Baird Equity Research, za plánem navýšení pracovních může stát částečně také nastupující americká vláda. „Není vyloučené, že za situací stojí jistý politický kapitál, nicméně není pravděpodobné, že by rozhodnutí Amazonu nějak souviselo s jeho zahraničním podnikáním,“ uvedl Sebastian.

Naráží na mnohá prohlášení budoucího prezidenta USA Donalda Trumpa, ve kterých vyzýval americké společnosti, aby své podnikání přesunuly zpět do Spojených států. Na to reagoval například Ford, který zrušil výstavbu továrny v Mexiku a přislíbil otevření nových pracovních pozic ve státu Michigan.

Podle analytiků je však zároveň možné, že prohlášení Amazonu slouží jako jakási obrana před tlakem Donalda Trumpa. I v minulosti totiž meziroční růst zaměstnanců e-shopu dosahoval desítek procent.

Ačkoliv se nová místa, která Amazon nabídne, budou týkat především pozic ve skladech a distribučních centrech, rozšíří také další oblasti svého byznysu. Personálně tak posílí oddělení zabývající se pokročilými logistickými systémy, umělou inteligencí nebo cloudovými technologiemi.

Již letos na jaře by měl Amazon otevřít své první knihkupectví, které se bude nacházet v americkém New Yorku. V minulosti se objevovaly také spekulace o otevření dvou tisíc poboček samoobslužných minimarketů s označením Amazon Go. Zástupci však tento záměr přímo nepotvrdili, pouze oznámili, že směřování k „fyzickému“ podnikání patří v současnosti k hlavním cílům firmy.