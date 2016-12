Nákupy na internetu ovládla skupina Mall, celkové prodeje se blíží hranici sta miliard

Velké e-shopy, velké sklady Internetové obchody hýbaly realitním trhem. „E-commerce velmi ovlivnila celý industriální sektor, především díky požadavkům na obří halové objekty o ploše čtyřicet tisíc metrů čtverečních a více. Před e-commerce boomem byly takové haly spíše ojedinělé a dnes jsou skoro standardem,“ řekl šéf poradenské společnosti 108 Agency Jakub Holec. Česko se stalo atraktivní destinací i pro internetové obchody, které dodávají hlavně do západní Evropy. Příkladem je nový sklad e-shopu Tchibo v Chebu, který tam letos vznikl v režii realitních skupin Accolade a Panattoni. Amazon začal více oslovovat také české zákazníky. Když si z jeho německých stránek objednají zboží nad 39 eur, budou mít dopravu zdarma. Domácí e-shopy to však zatím nechává v klidu. Sázejí na to, že lidé stále dávají přednost komunikaci a zákaznickému servisu v češtině. Pilulky kupované stejně jako rohlíky Na internetu se čím dál častěji nakupují věci denní spotřeby, pro něž se ještě nedávno chodilo jen do supermarketů. „Letos opět rostly kategorie, které ukazují, že lidé chtějí šetřit kromě peněz čas a mají rádi pohodlí. Rostly segmenty jídla, oblečení, kosmetiky a zdraví. Prostě ty, které dříve byly výhradně v moci off-line,“ sdělil šéf největšího cenového srovnávače Heureka.cz Tomáš Braverman. Úspěšný rok si pochvaluje například Pilulka.cz, která kombinuje on-line prodej s tradičními lékárnami. „Ke klíčovým úkolům, které se všechny podařilo splnit, patřilo spuštění vlastní logistiky, přestavba skladů, otevření mnoha Pilulka lékáren nebo rozšíření o téměř sto kolegů,“ pochlubil se Martin Kasa, veterán tuzemského on-line obchodování a spolumajitel e-shopu Pilulka.cz. Navzdory obtížím s internetovým prodejem potravin pokračuje expanze. Hodně byl vidět e-shop Košík.cz. Od developera P3 si v Horních Počernicích pronajal novou skladovou halu. Amazon zase narazil Distribuční sklad Amazonu v Dobrovízi u Prahy najel na plný výkon. V předvánoční špičce nebyl daleko od vyskladnění jednoho milionu kusů zboží za den. Největší světový elektronický obchod ale v Česku rovněž narazil. V pražských Horních Počernicích plánoval vybudovat nové velké centrum pro vrácené zboží. Z investice ale podobně jako kdysi v Brně sešlo. Stejně jako na jižní Moravě Američané své plány stopli kvůli úředním průtahům s povolením stavby. Obchody v mobilech Fenoménem se stává nakupování pomocí chytrých telefonů. Na celkových tržbách e-shopů se už letos poptávky poslané z mobilů budou podílet z více než deseti procent. Lidé si tedy z mobilních zařízení poprvé objednali zboží za zhruba jednu miliardu korun. Například Mall. cz kvůli tomu na podzim spustil zcela novou verzi obchodu zvláště uzpůsobenou mobilům.