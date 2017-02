Mohou e-shopy uspět proti EET u soudu? Stát musí vznášet rozumně splnitelné požadavky, míní soudce

Povinnost elektronicky evidovat tržby podle pokynů ministerstva financí dopadá i na ty firmy, které inkasují platby bezhotovostně, což se týká zejména majitelů internetových obchodů. Podle nich jde o nesmyslné nařízení, neboť prý bezhotovostní platba sama o sobě elektronickou evidenci představuje. Soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka ovšem naznačil, že samotná tato argumentace by v případném právním sporu uspět nemusela.

Důležité podle Šimky je, že stát požaduje data v určitém času a formátu. Podnikatele, ač jimi přijímané bezhotovostní platby jako elektronická evidence de facto fungují, váže povinnost data o platbách evidovat tak, jak vyžaduje zákon.

"Požadavky státu ale obecně musejí být splnitelné, a to rozumným způsobem. Pokud by pravidelně vyžadoval od podnikatele dovezení sta kilogramů měsíční horniny, tak to sice možná splnitelné je, ale požadavek na rozumnost se vytrácí," uvedl soudce v rámci panelové debaty v prostoru Paralelní Polis. Na situaci e-shopů však tento princip blíže vztáhnout odmítl s tím, že dříve či později může o takové kauze rozhodovat a v žádném případě nehodlá verdikt předjímat.

Šimku však překvapilo, jak malý odpor ze strany podnikatelských organizaci zavedení EET a kontrolního hlášení předcházel. "Trend je navíc od 80. let takový, že směřujeme ke kontrolované ekonomice a k on-line přehledu státu nad hospodářstvím. Napomáhá mu i ústup plateb v hotovosti," dodal soudce.

Publicista a předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost blízkého hnutí ANO Jan Macháček dodává, že jde o směr, kterým se ubírá celý západní svět. "Nebude to dlouho trvat a nějaká varianta elektronické evidence tržeb bude všude," dodal Macháček, jenž zavádění EET podporuje.

Příliš velké obavy u něj dle vlastních slov řečené nastíněné nebudí, a to ani kvůli riziku úniku citlivých dat či nárůstu moci státu nad občanem. "Spíše mě děsí Donald Trump, Vladimir Putin a možné události typu rozpad Evropské unie či NATO," poznamenal Macháček.

V České republice přesto existují jedinci a instituce, co se snaží trendu vzdorovat. Jde například o provozovatele kaváren či hospod, kteří ze své živnosti udělali obecně prospěšnou společnost, a provozují tak klub.

Zavést EET odmítá i samotná Paralelní Polis, kde funguje kavárna či sdílená kancelář a celý prostor se profiluje jako institut kryptoanarchie. Nedávno kvůli tomu v místě proběhla finanční kontrola.