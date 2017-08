Hra o trůny: HBO napadli hackeři, získali scénář | E15.cz

„Právě jste svědky největšího úniku kybernetické éry. Koho se týká? Ach, zapomněl jsem vám to říct. Je to HBO a Hra o trůny…!!!“ chlubili se podle BBC hackeři v kostrbatém e-mailu novinářům, kterým poslali odkazy na některé z uniklých materiálů. Podle svých slov ukradli společnosti HBO až 1,5 terabytů dat a vyhrožují, že vše zveřejní.

Společnost HBO únik potvrdila, odmítla však upřesnit, o jaké materiály jde. Firma již začala případ prošetřovat a zapojená je i policie a firmy zaměřující se na kybernetickou bezpečnost. „Tento problém je nám bohužel v dnešním světě až příliš důvěrně známý,“ uvedl šéf HBO Richard Pepler. Seriál Hry o trůny je vlajkovou lodí HBO a televize se již dříve musela potýkat s úniky jednotlivých epizod.

Před několika měsíci byla podobně napadena také streamovací služba Netflix. Hackeři ukradli a následně zveřejnili desítku neodvysílaných epizod jednoho z nejsledovanějších seriálů na Netflixu Orange Is the New Black. Hacker vystupující pod pseudonymem The Dark Overload tehdy požadoval po Netflixu výkupné, na což firma nepřistoupila. Pirátské kopie se tak měsíc před premiérou začaly rychle šířit na internetu.

Největší hackerský útok na Hollywood se ovšem odehrál v roce 2014, když byla napadena korporace Sony, která v zábavním průmyslu produkuje filmy, hudbu i počítačové hry. Hackeři tehdy podle svých slov ukradli až 100 terabytů dat. Za útokem zřejmě stáli Severokorejci, kteří se mstili za film The Interview. Ten si utahuje z jejich vůdce Kim Čong-una.

