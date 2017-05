Facebook plánuje vlastní videoslužbu, chce konkurovat Netflixu i televizím | E15.cz

Nový projekt společnosti Marka Zuckerberga počítá se dvěma různými modely. První se bude soustředit na dvaceti až třicetiminutové epizody, právo na nakládání s nimi bude mít výhradně sám Facebook. Podle interních informací sociální síť plánuje, že jí jedna taková epizoda vyjde na 250 tisíc dolarů, konkurovat pak mají obsahu na Netflixu nebo Amazonu.

Druhým konceptem mají být pořady s epizodami trvajícími do deseti minut. Ty by neměl Facebook vlastnit, vývoj jednoho dílu by měl pak přijít maximálně na pětatřicet tisíc amerických dolarů. Kromě toho autoři videí získají 55 procent z reklamy, jež bude součástí jednotlivých jak delších, tak kratších pořadů.

Na výrobě vizuálního obsahu se Facebook dohodl s již zavedenými portály jako je BuzzFeed, Vox nebo Group Nine Media. Hlavními konkurenty pak bude především prémiová služba YouTubu Red nebo aplikace Snapchat, sociální síť se však netají ani tím, že míří na diváky běžných televizních pořadů, kterým tak obsah poskytne přímo na Facebooku bez nutnosti přechodu na jiný portál. Už počátkem tohoto měsíce přitom zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg označil videa za „klíčový obsah“.

Živě na síti

Snahu o posílení videoobsahu potvrzuje také důraz, jaký dává sociální síť na živá videa. Ta Facebook představil v minulém roce, jejich obliba roste také kvůli tomu, že jejich vysílání algoritmus sítě umisťuje na vrchní pozice domovské stránky.

V průběhu tohoto týdne Facebook představil další vylepšení této služby. Ta se týkají například lepší komunikace diváků společně s autorem videa, nově bude také možné sdílet jednotlivá vysílání s kýmkoliv – doposud byla tato funkcionalita dostupná pouze veřejným subjektům.

I přesto se živá vysílání nevyhnula mnohým kontroverzím. Po celém světě došlo k několika událostem, kdy uživatelé v přímém přenosu vysílali násilné trestné činy nebo své sebevraždy.