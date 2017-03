CIA dokázala kontrolovat i zařízení Apple, uvádí WikiLeaks

Nejnovější dokument je součástí širšího úniku informací s názvem Vault 7. Samotný soubor Dark Matter pak poukazuje na možnost zásahu ze strany americké vlády do mobilních telefonů iPhone a laptopů MacBook. Nástroje, které vláda vyvinula, umožňovaly přístup k zařízením mezi lety 2009 a 2013, v současnosti není jasné, zda CIA tuto technologii stále používá.

Jeden z nástrojů, který dokument zveřejněný na WikiLeaks zmiňuje, prý napadal firmware telefonů a počítačů. To znamená, že se ho uživatel nezbavil ani ve chvíli, kdy své zařízení přeinstaloval. Aféra se měla týkat telefonů iPhone 3G, s vydáním následující generace 3GS v roce 2009 prý měla být chyba, jež umožňovala zásah do systému, odstraněna.

Do té doby však mohly úřady pomocí nástroje NightSkies na iPhonech sledovat historii prohlížeče a aplikace YouTube, mapy složek nebo meta data z e-mailů. Kromě sledování dokázal nástroj podle WikiLeaks také sdílet telefonní adresáře nebo SMS zprávy, případně se sám upgradovat bez vědomí uživatele.

Laptopy Mac byly podle dokumentů touto chybou zranitelné do roku 2013, kdy vyšla aktualizace, jež vytvořila záplatu na všech laptopech. Úřady však také používaly například nástroj Sonic Screwdriver, který se do počítače dostával skrze port Thunderbolt. Z periferního zařízení do počítače se pak kód dostával ve chvíli, kdy probíhalo načítání zařízení. Jeho používání mělo být ze strany Applu znemožněno v roce 2015 aktualizací softwaru.

Server WikiLeaks ve svém prohlášení zveřejnil také další programy, které se lišily svými vlastnostmi a principy fungování.

Pro americký sever CNET.com CIA zopakovala prohlášení, které vydala již dříve v březnu. V něm odmítla komentovat autenticitu dokumentů WikiLeaks. „Úkolem CIA je být v první obranné linii před hrozbami ze zahraničí,“ uvedla v prohlášení CIA.